Mercato - PSG : Le chouchou d’Angel Di Maria aurait tranché pour son avenir !

Publié le 24 décembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que Papu Gomez est en froid avec son entraîneur à l’Atalanta, Angel Di Maria aurait conseillé à Leonardo de s’activer pour attirer son compatriote argentin au PSG. Mais celui-ci préférerait rester en Italie.

Papu Gomez ne semble plus avoir d’avenir à l’Atalanta. Le capitaine de La Dea n’est plus en accord avec son coach, Gian Piero Gasperini et voudrait s’en aller le plus rapidement possible. Angel Di Maria verrait d’un bon oeil cette situation qui permettrait d’attirer Papu Gomez au PSG. L’Argentin aurait d’ailleurs fait le forcing auprès de Leonardo pour faire venir son compatriote. Seulement, même si Papu Gomez serait bien décidé à quitter l’Atalanta cet hiver, il privilégierait d’autres pistes en Italie.

Papu Gomez aurait choisi l’Inter ou l’AC Milan !