Mercato - PSG : Le prix de ce chouchou de Di Maria aurait explosé !

Publié le 23 décembre 2020 à 0h45 par A.D.

En froid avec Gian Piero Gasperini, Papu Gomez ne voudrait plus faire long feu à l'Atalanta. Conscient de la situation de son compatriote argentin, Angel Di Maria aurait suggéré à Leonardo de sauter sur l'occasion dès le mois de janvier. Et pour arracher le milieu offensif de 32 ans à La Dea, le directeur sportif du PSG serait contraint de signer un chèque de près de 25M€.

Alors que ses tensions avec Gian Piero Gasperini seraient devenues invivables, Papu Gomez voudrait claquer la porte de l'Atalanta au plus vite. Une information qui n'aurait pas échappée à Angel Di Maria. En effet, le numéro 11 du PSG aurait demandé à Leonardo d'attirer son compatriote argentin vers le Parc des Princes dès le mois de janvier. Pas totalement contre un départ de Papu Gomez, l'Atalanta aurait dans un premier temps exigé une somme comprise entre 10 et 15M€ pour le transfert de son milieu offensif. Toutefois, il semblerait que La Dea soit désormais beaucoup plus gourmande.

Un transfert à 25M€ pour Papu Gomez ?