Mercato - Real Madrid : La future destination d'Erling Braut Haaland déjà connue ?

Publié le 24 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Le Real Madrid est l’un des nombreux clubs à se pencher sur le profil d’Erling Braut Haaland. Cependant, l’attaquant du Borussia Dortmund, qui devrait finalement quitter le club de la Ruhr l’été prochain, se dirigerait plus vers la Premier League que la Liga.

« Je pense que Braithwaite peut être une très bonne option, mais il devrait être le cinquième ou sixième joueur de la ligne d'attaque du Barça. Il y en a un que j'aime depuis longtemps et hier il a marqué un grand but. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'est spectaculaire que ce soit Raul de Tomas (de l’Espanyol). Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de choses à réussir - il a quelques problèmes de blessure et tout ça - mais j'aime aussi (Erling) Haaland, Raul de Tomas, Rashford, je l'aime aussi. Je pense qu'il y a des joueurs très intéressants. Rashford est l'un des footballeurs que j'aime le plus au monde » . Candidat à la présidence du FC Barcelone, son projet consistant à rapatrier Neymar et à permettre au Barça de bénéficier d’un tout nouveau attaquant de pointe, Jordi Farré révélait dernièrement à 90min qu’il appréciait les profils de Marcus Rashford et d’Erling Braut Haaland notamment. Un sentiment qu’il partagerait avec Joan Laporta qui, selon La Cuatro , serait prêt à sacrifier Antoine Griezmann et Philippe Coutinho dans l’optique d’avoir les fonds nécessaires afin de recruter Erling Braut Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, club qu’il n’a rejoint qu’en janvier dernier, l’international norvégien de 20 ans fait tourner beaucoup de têtes sur le marché des transferts. Hormis le FC Barcelone, le Real Madrid formulerait également un intérêt de longue date pour Haaland, au même titre que certains clubs en Angleterre comme Chelsea notamment. Sky Sports révélait mercredi que les Blues feraient de l’attaquant du BvB leur cible prioritaire en marge du prochain mercato estival. En effet, malgré les renforts effectués lors du dernier mercato, Chelsea compterait se montrer une nouvelle fois actif sur le marché. Une bataille royale semble lancée alors que le départ d’Erling Braut Haaland pourrait bien être déjà acté…

Chelsea aux prises avec Manchester City pour Haaland…

Ces dernières heures, 90min a confirmé l’intérêt de Chelsea pour Erling Braut Haaland. C’est du moins le message que des sources contactées par la branche britannique du média ont livré en confiant en outre que Chelsea aurait déjà fait part de son intérêt à Erling Braut Haaland et à ses proches, à savoir son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland. Néanmoins, les Blues devraient se frotter aux Skyblues dans la course à la signature de Haaland. En effet, toujours selon 90min , Manchester City se considérerait même comme étant le club le plus apte à mettre la main sur Erling Braut Haaland. Et ce, pour deux raisons précises. La première résiderait dans la détermination des dirigeants citizens de recruter un nouvel attaquant pour prendre la succession de Sergio Agüero dont le contrat court jusqu’en juin prochain bien que City place toujours de grands espoirs en Gabriel Jesus. La deuxième serait le marché des attaquants. L’été prochain, hormis Erling Braut Haaland, Lautaro Martinez et Kylian Mbappé devraient être les deux autres gros noms à être sur le marché. Cependant, leurs avenirs respectifs devraient s’écrire respectivement au FC Barcelone pour le joueur de l’Inter et au Real Madrid pour la pépite du PSG, d’après le média. Laissant Manchester City contraint de lancer une énorme offensive pour Haaland. Et contrairement à ce que le Borussia Dortmund et le clan Haaland assurent dans la presse, un départ ne serait pas une option à écarter.

… un départ programmé l’été prochain ?