Mercato - PSG : Cet échange XXL qui pourrait chambouler le recrutement de Leonardo !

Publié le 24 décembre 2020 à 18h00 par B.C.

Alors que le PSG suit toujours de près Christian Eriksen, la direction de l’Inter aurait un plan précis pour se séparer de son milieu de terrain.

Arrivé l’hiver dernier en provenance de Tottenham, Christian Eriksen devrait déjà quitter l’Inter Milan lors du prochain mercato. Le milieu danois peine à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte, et son départ fait peu de doutes après les dernières déclarations de Giuseppe Marotta ce mercredi soir : « Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il partira en janvier. Il ne fonctionne pas avec nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu’il est juste que Christian parte pour trouver plus d’espace », a expliqué le directeur général de l’Inter au micro de Sky Sport . Christian Eriksen figurerait toujours sur les tablettes du PSG, qui pourrait proposer les services de Leandro Paredes pour rafler de la mise, mais Arsenal et Manchester United seraient également à l’affût, et c’est du côté d’Old Trafford que l’Inter voudrait envoyer son joueur.

L’Inter rêverait d’un échange Eriksen-Van de Beek