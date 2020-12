Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette indication de taille sur l'avenir d'Eriksen !

Publié le 23 décembre 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que l’Inter a officiellement ouvert la porte à un départ de Christian Eriksen cet hiver, les modalités de celui-ci commencent à se dévoiler.

Annoncé sur les traces de Christian Eriksen depuis la dernière fenêtre estivale les transferts, le PSG aura une occasion à saisir cet hiver avec l’international danois. En effet, tandis que l’ancien joueur de Tottenham est en grande difficulté à l’Inter, Giuseppe Marotta a officiellement ouvert la porte à un départ du joueur de 28 ans cet hiver. « Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il partira en janvier. Il ne fonctionne pas avec nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu’il est juste que Christian parte pour trouver plus d’espace », a expliqué le dirigeant italien à Sky Sport ce mercredi.

Christian Eriksen se dirigerait vers un prêt !