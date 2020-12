Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération surréaliste prévue pour cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que l’agent de Shkodran Mustafi était à Barcelone ce mercredi, Emre Öztürk aurait proposé les services de son client au Barça. Cependant, le club culé n’aurait d’yeux que pour Eric Garcia, la grande priorité blaugrana.

Malgré les bonnes prestations de Ronald Araujo et d’Oscar Mingueza ces derniers temps, le FC Barcelone chercherait toujours à injecter du sang neuf au sein de sa charnière centrale diminuée par les blessures de Clément Lenglet et de Gerard Piqué notamment. La priorité du FC Barcelone semble claire dans ce secteur de jeu et se nomme Eric Garcia. Le défenseur espagnol formé à la Masia évolue à Manchester City, mais son contrat avec les Skyblues arrivera à expiration en juin prochain. Une potentielle arrivée au Barça serait bien partie et le club culé n’aurait qu’à dégraisser son effectif pour rendre cette opération officielle. En quête de joueurs dans ce secteur de jeu, le FC Barcelone songerait à d’autres pistes comme Antonio Rüdiger et… Shkodran Mustafi ?

Le clan Mustafi offre ses services au Barça, mais…