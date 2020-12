Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Prolongation, prêt… Une tendance se dessine pour l'avenir de Riqui Puig !

Publié le 23 décembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 décembre 2020 à 17h31

Bien qu’il soit dans une situation inconfortable au FC Barcelone depuis l’arrivé de Ronald Koeman l’été dernier, Riqui Puig ne devrait pas quitter définitivement son club formateur prochainement. Pour autant, malgré une possible prolongation de contrat, son avenir au Barça resterait des plus incertains.

Pourtant considéré comme l’un des meilleurs éléments issus du centre de formation du FC Barcelone ces dernières années, Riqui Puig traverse une période de creux en cette première partie de saison. En effet, si Quique Setién lui avait donné sa chance en seconde partie d’exercice 2019/2020, son successeur Ronald Koeman ne semble pas l’entendre de cette oreille. Cet été déjà, l’entraîneur néerlandais avait demandé à son jeune milieu de s’en aller en prêt pour bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent et ainsi parfaire sa formation. Finalement, Riqui Puig est resté au Barça, mais son temps de jeu s’avère famélique, tandis que sa relation avec Ronald Koeman ne serait pas au beau fixe, ce dernier l’accusant d’être l’une des taupes du vestiaire du FC Barcelone.

Une prolongation de deux ans pour Riqui Puig, mais…

Ainsi, il est logiquement annoncé ces derniers temps que l’avenir de Riqui Puig au sein des Blaugrana s’écrit en pointillés, chose qui ne manque pas d’agacer bon nombre d’observateurs du club catalan, convaincus du potentiel du joueur de 21 ans. Mais heureusement pour ces derniers, aucun départ définitif ne serait à prévoir pour le jeune formé au sein de la Masia, bien au contraire ! C’est ce qu’affirme Fabrizio Romano ce mercredi dans le Here We Go Podcast , en annonçant même que le natif de Matadepera signera bientôt une prolongation de son contrat expirant actuellement en juin prochain. « Riqui Puig reste à Barcelone, il prolonger pour deux années supplémentaires. Mais il faudra voir ce qu’il se passera puisqu’il ne joue pas. C’est au club de décider d'un éventuel prêt, probablement l'été prochain plutôt qu'en janvier », a expliqué le journaliste italien. Toute la question est maintenant de savoir si Ronald Koeman comptera davantage sur Riqui Puig en seconde partie de saison 2020/2021. Cas contraire, le jeune Espagnol pourrait n’avoir d’autre choix que de s’en aller en prêt l'été prochain pour aller gratter un temps de jeu qu’il n’est définitivement pas en mesure d'obtenir au FC Barcelone.

« Nous sommes une équipe forte où seulement 11 peuvent jouer »