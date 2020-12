Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le démenti de Nantes pour Raymond Domenech !

Publié le 23 décembre 2020 à 16h57 par La rédaction

Alors que l’AFP notamment évoque ce mercredi un accord entre le FC Nantes et Raymond Domenech pour que l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France prenne la suite de Christian Gourcuff à la tête de l’effectif nantais, il n’en serait cependant rien.