Mercato - Barcelone : L'opération séduction est lancée pour Messi !

23 décembre 2020

Les différents précandidats à la présidence du FC Barcelone semblent avoir un avis tranché concernant l’avenir de Lionel Messi.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les questions en Catalogne. Son contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain et, s’il le souhaite, Messi pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. En Europe, deux candidats se détachent. L’Inter semblait rêver d’un énorme coup pour contre Cristiano Ronaldo et la Juventus, mais la crise actuelle semble avoir plombé les espoirs nerazzurri. Ainsi, seuls le Paris Saint-Germain et Manchester City semblent en mesure d’assumer une arrivée de Messi, qui gagne près de 50M€ par an au Barça. Au PSG, le sextuple Ballon d’Or pourrait notamment pallier un possible départ de Kylian Mbappé et ainsi retrouver son ancien coéquipier Neymar, qui semble avoir hâte de le retrouver. « J'aimerais rejouer avec Messi » a lancé la star du PSG, début décembre. « C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Côté City, il y a bien sûr l’atout Pep Guardiola, sans oublier Sergio Aguero, très proche de Messi.

L'élection du Barça rentre dans le vif