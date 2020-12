Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Memphis Depay touche à sa fin !

Publié le 23 décembre 2020 à 18h00 par Th.B.

Son contrat avec l’OL arrivant à expiration à la fin de la saison, Memphis Depay est susceptible de rejoindre le FC Barcelone avec qui un terrain d’entente aurait déjà été trouvé. Pour le FC Barcelone, il ne resterait plus qu'à dégraisser son effectif pour finaliser cette opération.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OL, Memphis Depay ne devrait pas prolonger son aventure lyonnaise initiée en janvier 2017 à en croire les informations de Mirko Di Natale. Le journaliste italien a assuré sur son compte Twitter mardi, après avoir contacté des sources à l’OL, qu’aucune offre n’avait été enregistrée d’un club intéressé tout en confiant que son avenir s’écrivait loin de Lyon. Le FC Barcelone est dans le coup depuis l’été dernier, comme Ronald Koeman l’avait assuré. L’entraîneur du FC Barcelone devrait cependant se frotter à la Juventus selon les derniers échos. Et si Depay venait à être libre à la fin de la saison, la Vieille Dame tentera sa chance avec l’international néerlandais. Cependant, selon Fabrizio Romano, la vérité serait tout autre.

Le FC Barcelone seul dans le dossier Depay, un accord déjà trouvé !