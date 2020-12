Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Prolongation, transfert… Le dossier Depay se précise !

Publié le 23 décembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors que Rudi Garcia a fait part de sa volonté de voir Memphis Depay rester à l’OL cet hiver, aucune offre n’aurait été formulée au club rhodanien pour le Néerlandais cet hiver. Mais son départ semble scellé pour l’été prochain, et pas forcément pour le FC Barcelone…

« Le mercato va rouvrir début janvier. Donc c'est à ce moment qu'on en parlera. J'aurai certainement le même avis. Il n'y a pas de raison pour qu'il change ». Sur les ondes de RMC pour l’émission Top of the Foot ce mardi soir, Rudi Garcia a fait passer le message suivant dans la lignée de celui adressé à Téléfoot ces derniers jours. Entraîneur de l’OL, Garcia a donc une nouvelle fois fait part de sa position sur le dossier Memphis Depay dans lequel les grands clubs se bousculeraient. Outre le FC Barcelone où son compatriote Ronald Koeman l’attendrait depuis le mercato estival, le PSG ainsi que la Juventus pourraient se laisser tenter par le profil de l’international néerlandais à la fin de la saison, moment où son contrat à l’OL sera arrivé à expiration. Et son engagement envers l’OL ne devrait d’ailleurs pas être rallongé. C’est du moins la tendance dans le Rhône.

C’est le calme plat pour Memphis Depay, mais la Juventus reste en embuscade

Journaliste pour Tutto Juve et Radio Bianconera , Mirko Di Natale a confirmé la tendance dans le feuilleton Memphis Depay. Sur son compte Twitter et après avoir contacté des sources proches de l’OL, Di Natale a fait savoir qu’aucune offre n’avait été reçue pour Memphis Depay qui devrait en parallèle ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. La Juventus continuerait de conserver un oeil attentif sur l’évolution de la situation de Memphis Depay, surtout s’il était possible de s’attacher ses services gratuitement l’été prochain. Le FC Barcelone devra donc livrer une rude bataille pour recruter Memphis Depay.