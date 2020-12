Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia persiste et signe pour l'avenir de Depay !

Publié le 22 décembre 2020 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay pourrait quitter l'OL et rejoindre le FC Barcelone en 2021. Après avoir fait clairement savoir qu'il voulait conserver son capitaine, Rudi Garcia en a rajouté une couche.

Rudi Garcia ne veut pas entendre parler d'un départ de Memphis Depay. Alors que son capitaine et numéro 10 sera en fin de contrat le 30 juin, le coach de l'OL pourrait le voir partir au mois de janvier. Un scénario que Rudi Garcia ne veut en aucun cas voir se produire et il l'a clairement fait savoir. « Si on va réussir à conserver Memphis Depay en janvier ? On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la seconde partie de saison » , a confié Rudi Garcia dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin.

«J'aurai certainement le même avis, il n'y a pas de raison pour qu'il change»