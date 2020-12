Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Un élément incontournable dans le dossier Salah

Publié le 23 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que l’attaquant de Liverpool a lancé des appels du pied en direction du Real Madrid, un élément apparaît incontournable dans le dossier. Analyse.

En début de semaine, Mohamed Salah a clairement lancé un appel du pied en direction du Real Madrid et du FC Barcelone en vue de l’été prochain. Mais selon les indiscrétions d'Alvaro Montero pour Sky Sports , l’affaire s’annonce difficile : « Ici en Espagne, nous voyons cela comme un moyen pour Salah de ne pas fermer la porte à Barcelone et même au Real Madrid. Il est bien connu que Ronald Koeman a besoin de quelques joueurs. Par exemple, il a demandé Eric Garcia et Memphis Depay. Dans le cas du Real Madrid, la situation économique est actuellement difficile car, bien que Mo Salah soit un très bon joueur et que le Real Madrid ait besoin de ses buts avec Karim Benzema, c'est presque impossible. Voyons ce qui se passera l'été prochain. Le Real Madrid pense à Erling Haaland et, surtout Florentino Perez, à Kylian Mbappé ».

Salah ne peut être au chose qu’une alternative

Que faut-il en penser ? Quand on analyse la situation exacte du Real Madrid, il apparaît évident que le club dispose des moyens financiers pour boucler le deal Salah. En revanche, il est tout aussi évident qu’il lui sera beaucoup plus difficile de finaliser à la fois Mbappe et Salah. En clair, le Real Madrid a fixé sa priorité sur l’attaquant français du PSG et Mohamed Salah ne pourra s’inscrire que dans le cadre d’une alternative.