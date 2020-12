Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Accord de principe entre Laporta et Messi ?

Publié le 23 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Joan Laporta, candidat à un retour à la présidence du Barça, s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Lionel Messi. Analyse.

Joan Laporta, l’ancien président du FC Barcelone, de nouveau candidat à la présidence, a accordé un long entretien à RAC 1 , au cours duquel il s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Lionel Messi : « Je n’en ai pas encore parlé avec Messi, mais j’ai un avantage sur les autres candidats. Messi me connait et sait que j’ai toujours tenu mes promesses. Nous avons une bonne relation, on s’apprécie et on se respecte. Si je deviens président, je pense qu’il y a la possibilité qu’il continue au Barça ».

Conclusion logique

Que faut-il en penser ? Que la position de Laporta est a priori solide. Il dit ne pas être entretenu avec Messi afin de ne pas déstabiliser le club et le joueur, mais pour que Laporta s’avance autant, c’est qu’il a probablement reçu certaines garanties de l’attaquant argentin. De même, Laporta insiste régulièrement sur le fait que Messi sait qu’il a toujours tenu ses promesses. Difficile, dans ces conditions, de ne pas imaginer que certaines promesses ont d’ores et déjà été faites. En clair, il est légitime de supposer qu’un accord de principe aurait déjà été trouvé entre Messi et Laporta, si ce dernier venait à être élu.