Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar disponible à 50 millions d’euros ? La réponse

Publié le 23 décembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Candidat à la présidence du Barça, Jordi Farré annonce que Neymar pourra être disponible au prix de 50 millions. Analyse.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré fait partie de ces candidats à ouvrir la porte à un retour de Neymar au Barça, annonçant la reconstitution de son duo avec Messi. Au cours d’un entretien accordé aux médias espagnols, Farré a détaillé la stratégie qu’il comptait mettre en place pour faire revenir le crack brésilien : « Neymar ? Cela serait bon marché. Il existe un outil dont dispose la FIFA qui est la demande de transfert, qui peut être activée durant la dernière année de contrat. Et pour Neymar, je pense que cela coûterait entre 45 et 55M€. Le Barça ne risque pas de faillite et je suis sûr que cette dépense peut être assumée ».

Stratégie peu crédible

Que faut-il en penser ? Farré met en avant, pour justifier son programme, l’utilisation de la règle FIFA concernant les joueurs de plus de 28 ans pour obtenir un prix de 50 millions d’euros pour Neymar. Quand bien même cela ne réglerait pas le problème du salaire du Brésilien, incompatible avec une prolongation de Messi, sa stratégie fondée autour de ce règlement FIFA apparaît une nouvelle fois comme un argument de campagne, car dans les faits, aucun club ne s’est résolu à l’exploiter, tant il s’apparente à une déclaration de guerre vis-à-vis du club propriétaire du joueur en question, ce qui créerait un précédent très dangereux pour l’équilibre du mercato.