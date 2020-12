Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un duel au sommet avec un club de Ligue 1 pour cette priorité de Puel !

Publié le 23 décembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ASSE devra bel et bien se frotter à l’OGC Nice dans l’espoir de rafler la mise dans le dossier William Saliba.

« Il ne peut pas être impliqué car il ne fait pas partie de l'équipe une. On a pris cette décision avec lui et nous verrons ce que nous ferons en janvier. Nous discutons ensemble d'un éventuel prêt ». Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta n’y est pas allé par quatre chemins ces dernières heures concernant la situation de William Saliba. Recruté à l’été 2019 avant d’être prêté pour l’intégralité de la saison lors de l’exercice précédent à l’ASSE, le jeune défenseur central français de 19 ans n’a toujours pas arboré ne serait-ce qu’une minute la tunique d’Arsenal en match officiel avec l’équipe première. Depuis plusieurs semaines, un prêt de Saliba pour l’ASSE serait dans les tuyaux. Cependant, le10sport.com vous a révélé en exclusivité ce mercredi que le joueur n’avait toujours pas pris de décision concernant son avenir. Entre un retour en France et une expérience à l’étranger, William Saliba semble être tiraillé. Hormis l’ASSE, nous vous révélions également que l’OGC Nice avait des vues sur le défenseur.

Le bras de fer avec Nice confirmé pour Saliba