Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Saliba n’a pas encore tranché...

Publié le 23 décembre 2020 à 15h15 par Alexis Bernard

Sur le départ d’Arsenal, William Saliba est courtisé par l’ASSE et Nice. L’ancien stéphanois n’a pas encore fait son choix.

Mikel Arteta vient de confirmer le départ de William Saliba au mois de janvier prochain : « Il ne peut pas être impliqué car il ne fait pas partie de l'équipe une. On a pris cette décision avec lui et nous verrons ce que nous ferons en janvier. Nous discutons ensemble d'un éventuel prêt ». Pour le relancer, Arsenal dispose de plusieurs offres. En France, l’ASSE et Nice se sont clairement positionnés pour se faire prêter William Saliba.

Saliba doit trancher dans les prochains jours