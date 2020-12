Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est vraiment possible pour l'avenir de Julian Draxler !

Publié le 23 décembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Julian Draxler arrivera au terme de son contrat en fin de saison, le PSG pourrait finalement lui proposer une prolongation de son bail. Un retournement de situation surprenant qui aurait pour origine la volonté du club de la capitale de s’épargner un énième départ libre.

Depuis plusieurs années, le PSG est confronté à un problème de taille, à savoir les départs de ses joueurs, gratuitement, une fois leur contrat terminé. L’été dernier par exemple, le club de la capitale a vu Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier et Edinson Cavani s’en aller librement, tout en sachant que les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont également quitté leur club formateur gratuitement au terme de leur contrat aspirant. En ces temps de finances perturbées par la pandémie de Covid-19, ce manque à gagner est d'autant plus un soucis de taille pour le PSG, et celui-ci pourrait se répéter l’été prochain avec Juan Bernat et Julian Draxler. En effet, les deux joueurs parisiens arriveront au bout de leur bail le 30 juin prochain. Dans le cas du latéral gauche espagnol, la volonté de Leonardo est de le prolonger. En revanche, depuis maintenant plusieurs fenêtres des transferts, le PSG essaie de vendre Julian Draxler, mais ce dernier est bien trop épanoui dans la ville de Paris pour plier bagage avant la fin de son contrat.

Une prolongation de Julian Draxler ne serait plus à écarter !

Par conséquent, l’ancien joueur de Schalke 04 et de Wolfsburg se dirige actuellement tout droit vers un départ libre en fin de saison. Cependant, le PSG souhaiterait absolument éviter ce scénario catastrophe, au point où il serait désormais prêt à envisager… de prolonger Julian Draxler ! C’est du moins ce qu’annonce L’Equipe dans ses colonnes ce mercredi, le quotidien sportif français précisant que le Paris Saint-Germain préfère garder la main sur l’international allemand plutôt que de ne percevoir aucune rentrée d’argent avec son départ. Très heureux dans la ville de Paris, Julian Draxler serait sans surprise tenté par l’idée de répondre favorablement à cette possibilité. Mais avant que cet énorme retournement de situation n’intervienne, Julian Draxler devra parvenir à rester cet hiver, et ce alors que le PSG aimerait une nouvelle fois tenter de le vendre.

Un départ impossible cet hiver ?