PSG - Malaise : Ces terribles confidences de Thomas Tuchel sur sa situation !

Publié le 23 décembre 2020 à 16h45 par H.G.

Alors qu’il est l’entraîneur du PSG depuis maintenant deux ans et demi, Thomas Tuchel ne cache pas qu’avoir les rênes d’une écurie telle que le club de la capitale n’est pas toujours chose aisée.

Arrivé au PSG en lieu et place d’Unai Emery à l’été 2018, Thomas Tuchel a connu des hauts et des bas dans la capitale française. Des titres glanés, une finale atteinte en Ligue des Champions lors du Final 8 à Lisbonne en août dernier, mais aussi des tensions avec Leonardo, des critiques acerbes de la part de nombreux observateurs ainsi que des déconvenues sportives, comme face à Manchester United en mars 2019... Bref, le moins que l’on puisse dire est que Thomas Tuchel est passé par toutes les émotions au PSG. Ainsi, interrogé par le média allemand Sport1 , l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’a pas caché qu’il pouvait être quelque peu en souffrance parfois, bien qu’il concède avoir finalement pris goût aux avantages que peut offrir le fait de travailler pour un club de si grande envergure.

« Parfois, c'est très facile, parfois, un gros défi »