PSG : Thomas Tuchel tient son Ballon d'Or !

Publié le 22 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Après le match nul contre le LOSC, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'encenser Marquinhos dont la prestation était à la hauteur de celle d'un Ballon d'Or selon l'entraîneur du PSG.

Repositionné dans l’axe de la défense à trois du PSG instaurée contre le LOSC (0-0), Marquinhos a rayonné dans une position hybride à laquelle il avait déjà brillé par le passé. Aussi à l’aise en défense pour compenser qu’au milieu pour relancer et mettre fin aux contre-attaques lilloises, le Brésilien a livré une prestation majuscule qui lui a valu les louanges de Thomas Tuchel.

Marquinhos digne d'un Ballon d'Or pour Tuchel