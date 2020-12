Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès rend hommage à trois joueurs de Tuchel !

Publié le 22 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG n’est pas parvenu à s’imposer sur la pelouse du LOSC dimanche soir, Pierre Ménès estime que certains joueurs du club de la capitale ont rendu une très bonne copie.

Privé de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG n’affichait pas son plus beau onze pour la grande affiche face au LOSC dimanche soir (0-0), en Ligue 1. Par ailleurs, Angel Di Maria n’est pas parvenu à faire la différence, au même titre que son compère de l’attaque Moise Kean. En revanche, la formation de Thomas Tuchel avait de solides arguments dans l’entrejeu, et Pierre Ménès a d’ailleurs souligné sur son blog le bon match de trois joueurs du PSG.

« Un grand match pour Marquinhos, Verratti et Rafinha »