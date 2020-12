Foot - PSG

PSG - Malaise : Le calvaire de Mauro Icardi n'en finit plus !

Publié le 23 décembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

L'année 2020 est un véritable cauchemar pour Mauro Icardi. Après des débuts idylliques avec le PSG, le natif de Rosario enchaîne les déboires. Entre pépins physiques et hygiène de vie contestable, l'Argentin suscite l'inquiétude et l'agacement en interne.

Prêté par l'Inter Milan dans les dernières heures du mercato estival 2019, Mauro Icardi avait tout du très joli coup déniché par Leonardo. La belle affaire s'est confirmée au mois de mai lorsque le directeur sportif du PSG a réussi à obtenir un rabais sur l'option d'achat de l'attaquant argentin, initialement fixée à 70M€. Mauro Icardi a finalement rejoint le club parisien pour 58M€, bonus compris. Cependant, le PSG commence à déchanter avec l'ancien buteur de l'Inter Milan. Auteur d'une première de saison remarquable l'an dernier avec 14 buts inscrits à la trêve hivernale, le natif de Rosario semblait être le profil parfait pour épauler Kylian Mbappé et Neymar au point de reléguer Edinson Cavani sur le banc. Mais Mauro Icardi a traversé l'année 2020 comme un fantôme. Remplaçant lors de la double confrontation contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'Argentin n'a pas disputé la moindre minute des deux matches avant de connaître un Final 8 dans l'anonymat total. Titulaire contre l'Atalanta, Mauro Icardi a livré une prestation quelconque avant de rester sur le banc contre Leipzig puis le Bayern Munich, Thomas Tuchel lui préférant même Eric Maxim Choupo-Moting. Et le début de saison n'a pas rassuré le PSG où le cas Icardi commence à inquiéter.

Son hygiène de vie agace le staff du PSG

Et pour cause, depuis le début de saison Mauro Icardi n'a débuté que quatre matches. Touché par le Covid-19 en septembre, l'Argentin a ensuite subi une lésion du ligament latéral interne du genou droit en octobre avant une rechute lors de son entrée en jeu contre Bordeaux (2-2) le 28 novembre. Et le PSG a confirmé qu'il ne reprendrait pas la compétition avant le mois de janvier. Et à Paris, le cas Icardi commence à inquiéter. En effet, selon les informations du Parisien , l'ancien attaquant de l'Inter Milan était revenu du premier confinement avec plusieurs kilos en trop, entre quatre et six, ce qui explique ses prestations lors du Final 8 et des finales de coupes cet été. Il faut dire que Mauro Icardi serait un adepte du soda et des plats pas toujours diététiques. Son amour de la dolce vita agacerait le staff parisien qui regrette que le natif de Rosario ne se donne pas tous les moyens pour répondre aux exigences du très haut niveau, préférant assouvir son penchant pour la dolce vita, au détriment de son niveau, ce qui impacte ses performances avec le PSG.

