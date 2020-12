Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous serait fixé pour Dybala !

Publié le 23 décembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Paulo Dybala serait une option prise en considération par la direction sportive du PSG. Et un départ de l’Argentin de la Juventus serait tout à fait probable selon Fabrizio Romano.

« Chaque jour, des nouvelles rumeurs sortent, mais le président a été clair au sujet de Paulo » . Au micro de Sky Sport, Fabio Paratici évoquait récemment une nouvelle fois la position de la Juventus sur le dossier Paulo Dybala. Sous contrat jusqu’en juin 2022, celui que l’on surnomme La Joya pourrait bien quitter lors du prochain mercato estival la Vieille Dame. La raison ? Aucune réelle négociation n’aurait actuellement lieu pour une prolongation de contrat et la proposition de la Juventus ne serait pas prise au sérieux pour le clan Dybala. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver pour le numéro 10 de la Juventus, qui était déjà pressenti pour débarquer à Paris à l’été 2019, moment où l’avenir de Neymar s’écrivait en pointillés au PSG. En marge de la prochaine session estivale des transferts, le PSG verrait toujours en Dybala une réelle option. Et cette opération ne serait pas irréalisable en l’état actuel des choses.

Une chance en juin prochain pour le PSG avec Dybala ?