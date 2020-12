Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour son recrutement, Tuchel n’a pas oublié ses cibles estivales !

Alors que la fenêtre hivernale des transferts ouvrira prochainement ses portes, le PSG entendrait profiter de celle-ci pour renforcer son effectif. Et tout indique que le club de la capitale souhaite faire du neuf avec du vieux au cours du mois de janvier, puisque les cibles de Leonardo seraient les mêmes que celles de l’été dernier.

Si la première partie de saison 2020/2021 du PSG fut poussive, le club de la capitale a malgré tout réussi à se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en terminant en tête de son groupe. Et en Ligue 1, malgré quatre défaites et deux matchs nuls, les hommes de Thomas Tuchel sont pour l’heure en troisième position du classement avant d’affronter Strasbourg ce mercredi à 21h. Mais une fois ce match passé, l’heure sera venue pour Leonardo de se pencher sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier. Une nouvelle fois, le PSG devra composer avec des moyens financiers limités. Par conséquent, en plus de chercher à se renforcer, le club parisien devra vendre pour environ 40M€ comme l’expliquait L’Equipe dernièrement. Et concernant les éventuelles arrivées destinées à compenser certaines des lacunes de l’effectif francilien, il semblerait que le PSG n’ait pas oublié ses cibles de l’été dernier puisqu’il serait disposé à revenir à la charge pour deux d’entre-elles.

Le PSG n’a pas oublié Dele Alli…

La première n’est autre que Dele Alli, dont la polyvalence viendrait renforcer l’entrejeu parisien dans son aspect offensif. La situation de l’international anglais à Tottenham ne s’est pas améliorée en cette première partie de saison, José Mourinho ne comptant pas sur lui. Cela pourrait donc conduire le joueur de 24 ans à s’en aller dans les prochaines semaines, et le PSG aurait l’intention de tirer son épingle du jeu dans ce dossier. En effet, le Daily Mail a dernièrement annoncé que Leonardo pourrait revenir à la charge pour enrôler Dele Alli dans le cadre d’un prêt, idée à laquelle les Spurs étaient fermés l’été dernier. Cependant, cette fois, l’écurie londonienne pourrait accepter de prêter son joueur. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui n’exclut pas lui-aussi que le PSG puisse se montre actif sur ce dossier. « Il faut faire attention à Dele Alli en janvier car il peut quitter Tottenham. Il y a de grandes chances de voir Dele Alli quitter Tottenham. Il faudra voir ce qui se passe au PSG. Nous savons que le PSG recherche ce genre de joueurs. C’est possible qu’ils essayent. Mais pour le moment, le joueur discute avec le club. Il doit parler avec Daniel Levy, le président de Tottenham, pour comprendre le prix et la formule pour partir, soit en prêt ou en transfert définitif », a expliqué le journaliste italien dans le podcast Que Golazo .

