Mercato - PSG : Tuchel revient à la charge sur une piste chaude de l'été !

Publié le 23 décembre 2020 à 11h45 par A.C.

Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, insiste pour voir au moins un renfort arriver en défense au cours du mois de janvier. Et il envisage toujours de faire venir Antonio Rüdiger de Chelsea...

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu son capitaine et un véritable pilier du projet QSI. Thiago Silva a en effet quitté le club au terme de son contrat et s’est engagé en faveur de Chelsea. Pourtant, Thomas Tuchel a tout fait pour voir le Brésilien prolonger. Leonardo s’y est opposé et, en dépit d’un retour de flamme de dernière minute, Thiago Silva a salué le PSG après huit années de bons et loyaux services. A défait de garder son joueur, Tuchel a exhorté Leonardo à recruter un défenseur central lors du dernier mercato... qui n’est finalement jamais arrivé.

Antonio Rüdiger, l’obsession de Tuchel