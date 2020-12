Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel pique une énorme colère contre Mbappé en interne !

Publié le 22 décembre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Très incertain pour la réception de Strasbourg mercredi soir, Kylian Mbappé pourrait manquer un nouveau match du PSG. Une situation qui agace Thomas Tuchel qui n'a pas manqué de piquer une colère en interne concernant le comportement du Français qui a aggravé sa blessure en refusant de sortir contre Lorient.

Depuis sa blessure à la cheville en finale de la Coupe de France suite à un gros tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé enchaîne les pépins physiques. Le Champion du monde avait forcé pour revenir à temps pour le Final 8 et a probablement trop tiré sur la machine. Blessé aux ischios-jambiers début novembre, l'ancien Monégasque avait alors suivi un protocole pour revenir à son meilleur niveau, avant de connaître une fatigue musculaire juste avant le choc contre l'OL. De retour contre Lorient, Kylian Mbappé avait de nouveau du souffler contre le LOSC. Difficile d'y voir clair concernant l'état de santé de l'international français. Et même Thomas Tuchel reconnaissait avoir du mal à comprendre : « Il n'y a pas de logique. Il a joué sans douleurs et sans problèmes puis ce n'était plus possible qu'il s'entraîne ensuite, il n'a rien fait pendant 3 jours parce qu'il a eu des douleurs 24 heures après le match. On ne sait pas pourquoi alors qu'il n'a eu aucun souci pendant le match mais c'était comme ça, des douleurs sans entraînement après un match physique . » Et la situation commencerait à l'inquiéter.

Tuchel agacé par la blessure de Mbappé...

En effet, RMC Sport s'est penché sur la situation de Kylian Mbappé et révèle que Tuchel Tuchel s'agace en interne. Et pour cause, ménagé suite à une fatigue musculaire pour le choc contre l'OL, lors duquel il n'est entré qu'à l'heure de jeu, l'attaquant du PSG a disputé l'intégralité de la rencontre face à Lorient dans la foulée... avant d'être de nouveau sur le banc au coup d'envoi du match contre le LOSC dimanche soir. Par conséquent, la situation est illisible. Pourquoi Kylian Mbappé a disputé l'intégralité de la rencontre face aux Merlus et s'est retrouvé sur le banc pour les deux chocs contre Lyon et Lille ? Et bien selon les informations de RMC Sport , la raison est simple. Avant la rencontre face à Lorient, il était convenu que Kylian Mbappé ne dispute pas plus de 65 minutes afin de ne prendre aucun risque. Par conséquent, aux alentours de la 70e minute de jeu, alors que le PSG menait 2 buts à 0 en étant en supériorité numérique, Thomas Tuchel annonce à son attaquant qu'il va le remplacer pour le faire souffler. Mais Kylian Mbappé refuse alors de sortir assurant qu'il a d'excellentes sensations et qu'il ne ressent aucune douleur. Par conséquent, il est resté sur la pelouse durant l'intégralité de la rencontre. Et le lendemain, le numéro 7 parisien s'est présenté à l'entraînement avec des douleurs à l'adducteur gauche, ce qui explique qu'il ait débuté sur le banc contre le LOSC. Cette situation a provoqué la colère de Thomas Tuchel, exaspéré par le fait que Kylian Mbappé lui ait dit que tout allait bien contre Lorient alors qu'il souhaitait le remplacer.

... et s'inquiète du «casse-tête» provoqué par les blessures