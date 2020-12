Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé peut compter sur un soutien de taille !

Publié le 22 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il enchaine les pépins musculaire depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a reçu un message de Didier Deschamps qui assure n'être absolument pas inquiet par la situation.

Encore handicapé par un pépin physique, Kylian Mbappé n'était pas en mesure de débuter la rencontre face au LOSC (0-0). Un second choc que le Champion du monde ne débute pas après la réception de l'OL (0-1). Et Thomas Tuchel révèle avoir du mal à comprendre la situation. « Il n'y a pas de logique. Il a joué sans douleurs et sans problèmes puis ce n'était plus possible qu'il s'entraîne ensuite, il n'a rien fait pendant 3 jours parce qu'il a eu des douleurs 24 heures après le match. On ne sait pas pourquoi alors qu'il n'a eu aucun souci pendant le match mais c'était comme ça, des douleurs sans entraînement après un match physique », confiait-il en conférence de presse. Toutefois, Didier Deschamps n'est pas particulièrement inquiet malgré l'échéance de l'Euro qui approche à grands pas.

Deschamps n'est pas inquiet pour Mbappé