Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid… L’avenir de Camavinga est relancé !

Publié le 24 décembre 2020 à 22h30 par B.C.

Courtisé l’été dernier, Eduardo Camavinga est finalement resté au Stade Rennais, mais cela devrait être différent lors du prochain mercato estival.

Révélation de la dernière saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga avait finalement décidé de rester une année supplémentaire dans son club formateur afin d’y découvrir la Ligue des champions. Le scénario devrait toutefois être différent l’été prochain. En effet, le milieu de terrain dispose de plusieurs pistes pour quitter le Stade Rennais, et son récent changement d’agent semble indiquer qu’un départ est bien à l’ordre du jour. C’est désormais Jonathan Barnett va s’occuper des intérêts d’Eduardo Camavinga, un agent bien connu dans le monde du football puisqu’il représente notamment Gareth Bale, et cela devrait avoir son importance…

Un départ de Camavinga, mais où ?