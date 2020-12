Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real, PSG, Juve… Le prochain club de Camavinga d’ores et déjà identifié ?

Publié le 19 décembre 2020 à 18h30 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter le Stade Rennais à l’issue de la saison, Eduardo Camavinga a l’embarras du choix pour son avenir, et une destination semble se préciser pour lui.

A seulement 18 ans, Eduardo Camavinga a déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens, même si le milieu de terrain rencontre des difficultés depuis quelques semaines. Alors que le contrat du nouvel international français court jusqu’en juin 2022, un départ serait à l’ordre du jour en vue du prochain mercato estival. Il y a quelques jours, le quotidien AS a en effet révélé qu’Eduardo Camavinga avait décidé de changer d’air à l’issue de la saison. Il faut dire que la pépite bretonne avait déjà l’occasion de partir cet été, mais avait finalement préféré découvrir la Ligue des champions avec son club formateur. Le scénario devrait toutefois être différent dans les prochains mois, et la direction rennaise en serait consciente, puisque le quotidien espagnol indiquait que le club serait disposé à laisser partir son joueur pour un prix estimé entre 50 et 80M€.

Camavinga promis au Real Madrid ?