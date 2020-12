Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme sacrifice fait pour Camavinga ?

Publié le 11 décembre 2020 à 1h30 par A.C.

Les dirigeants du Real Madrid semblent prêts à tout pour rafler la mise, dans le dossier Eduardo Camavinga.

Du côté du Real Madrid, on semble avoir des grands projets pour l’avenir. Florentino Pérez souhaiterait en effet réaliser un mercato estival 2021 des plus ambitieux, avec bien sûr Kylian Mbappé en recrue phare. Mais la star du Paris Saint-Germain ne semble pas être le seul rêve du président du Real Madrid. En effet si Zinedine Zidane en pince pour Paul Pogba, La presse madrilène assure que Pérez pencherait plutôt pour Eduardo Camavinga. Plus jeune, le prodige du Stade Rennais est toutefois également courtisé par le Bayern Munich, la Juventus, ainsi que la plupart des cadors de Premier League.

Pérez prêt à vendre Kroos pour accueillir Camavinga