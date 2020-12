Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real, Juve… Que doit faire Paul Pogba ?

Publié le 19 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Paul Pogba devrait quitter Manchester United l’été prochain, plusieurs clubs suivraient attentivement sa situation. Mais selon vous, que doit faire l’international français ?

Recrue star de Manchester United à l’été 2016, Paul Pogba n’a pas eu le rendement espéré chez les Red Devils , qui avaient déboursé 105M€ pour le récupérer. Quatre années plus tard, le passage de l’international français à Old Trafford semble prendre fin comme l’a dernièrement annoncé Mino Raiola, son agent : « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. (...) Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. (...) J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier. » Paul Pogba devrait donc être l’un des protagonistes du prochain marché estival des transferts, reste à connaître l’identité de son prochain club.

Quel club pour Pogba ?

Alors que la crise du Covid-19 perturbe les plans des cadors européens, Paul Pogba reste une piste de choix, d’autant que le joueur sera libre l’été suivant, plaçant Manchester United dans une situation compliquée. Il semble compliquer d’imaginer les Red Devils récupérer la somme déboursée en 2016 pour Paul Pogba, de quoi inciter certains clubs à s’intéresser au champion du monde tricolore. D’un côté, le Real Madrid resterait à l’affût puisque Zinedine Zidane cherche à mettre la main sur Paul Pogba depuis son arrivée sur le banc merengue. Le PSG serait également sur le coup, tout comme la Juventus, qui voyait déjà d’un bon oeil le retour de son ancien milieu l’été dernier. Ainsi, Paul Pogba pourrait avoir le choix pour son avenir.



