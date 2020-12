Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Messi… L’opération Mohamed Salah prend forme !

Publié le 24 décembre 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Dernièrement, Mohamed Salah a glissé un appel du pied au Real Madrid et au FC Barcelone. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue au sein du Liverpool, qui pressent un possible départ de la star égyptienne dans les prochains mois. Toutefois, l’avenir de l'attaquant semble conditionné à celui de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Explications.

Aux côtés de Sadio Mané et Roberto Firmino, Mohamed Salah a permis à Liverpool de retrouver les sommets du football anglais et européen. L’international égyptien est l’un des cadres de Jürgen Klopp chez les Reds depuis son arrivée en 2017, mais l’hypothèse d’un départ dans les prochains mois commence à prendre forme. À l'occasion d’un entretien accordé au quotidien espagnol AS le week-end dernier, Mohamed Salah s’est en effet permis une sortie loin d’être anodine, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club. » Véritables envies d’ailleurs ou volonté de mettre la pression pour une prolongation à Liverpool assortie d’une revalorisation salariale ? Selon les dernières informations de The Athletic , l’attaquant de 28 ans aurait conscience que le prochain bail qu’il signera sera le plus lucratif de sa carrière et n’hésiterait pas à se servir de la concurrence pour parvenir à ses fins avec Liverpool, ou un autre club. Car Mohamed Salah est évidemment un joueur courtisé comme l’expliquait Goal . Le FC Barcelone et le Real Madrid seraient sur ses traces, tandis que le PSG resterait attentif en cas de départ d’Angel Di Maria, libre à l’issue de la saison, ou de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022.

La Liga, l’un des objectifs de Salah

Mais Mohamed Salah aurait un plan précis pour la suite de sa carrière. Des sources ont en effet indiqué à Eurosport UK que peu de personnes au sein de Liverpool avaient été surprises d’entendre le joueur citer les noms du FC Barcelone et du Real Madrid lors de sa dernière interview à AS . Jouer en Liga est l’une des ambitions de Mohamed Salah, amenant Liverpool à se préparer à un départ de l’Egyptien. En interne, les Reds pressentent depuis quelque temps que leur numéro 11 pourrait être la première star à quitter le navire, de quoi expliquer alors les récentes arrivées de Takumi Minamino et Diogo Jota pour préparer l’avenir. On estimerait néanmoins que Salah ne fera pas pression pour partir et qu’il attendra le moment opportun, mais cela pourrait arriver rapidement.

Salah devra attendre l’issue des dossiers Messi et Mbappé