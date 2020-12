Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel affiche un souhait fort pour le recrutement hivernal !

Publié le 24 décembre 2020 à 16h00 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne s’est montrée en difficulté cette saison, Claude Puel aimerait « apporter un plus » à son effectif durant le mercato hivernal.

L’ASSE finit l’année par un nul, sur la pelouse de l’AS Monaco (2-2). Un résultat qui peut frustrer les Verts, qui menaient au score à la mi-temps. Les hommes de Claude Puel sont néanmoins parvenus à s’éloigner de la zone rouge en pointant à la 14e place de la Ligue 1, à 6 points de Lorient, 18e. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans les prochains jours, des renforts seraient les bienvenus dans l’effectif de Claude Puel. Le nom de William Saliba (Arsenal) revient notamment avec insistance, mais l’entraîneur stéphanois ne se faisait guère d’illusion plus tôt dans la semaine : « Le mercato, je n'y pense pas. Malgré les fêtes qui approchent, je ne crois pas au Père Noël », confiait Puel en conférence de presse.

« On aimerait apporter un plus »