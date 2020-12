Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce départ qui a plombé les plans de Claude Puel…

Publié le 24 décembre 2020 à 7h00 par A.M.

Alors qu'il avait un projet clair pour l'ASSE, Claude Puel a été contraint de laisser filer Wesley Fofana vers Leicester. Un départ qui a changé ses plans.

Avant l'ouverture du mercato estival, Claude Puel avait les idées claires. Son projet était simple, s'appuyer sur Wesley Fofana et Denis Bouanga en les cadrant pas des jeunes joueurs prometteurs, le tout en se séparant de plusieurs cadres afin de faire des économies. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu puisque l'ASSE n'a pas pu refuser les 40M€ proposés par Leicester pour Wesley Fofana. « On ne perd pas Fofana sans conséquences. C’est un "monstre". Wesley remplissait beaucoup de cases. Il apportait de la confiance et son départ est difficile à digérer », confiait d'ailleurs Claude Puel, conscient de l'importance de cette perte.

Fofana a laissé un grand vide

En effet, pendant que Wesley Fofana impressionne à Leicester, l'ASSE connaît des grandes difficultés. Il faut dire que le club a recruté Panagiotis Retsos pour le remplacer et le Grec a très peu joué, au point d'être sur le départ. Les blessures en défense centrale n'ont pas aidé, mais Claude Puel cherchera à attirer un axial cet hiver. Le nom de William Saliba revient avec insistance. Preuve que le vide laissé par le départ de Wesley Fofana n'a pas encore été comblé.