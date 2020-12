Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup improbable avec un ancien du projet QSI !

Publié le 24 décembre 2020 à 18h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un nouveau latéral droit l’été dernier avec le départ en fin de contrat de Thomas Meunier, le PSG a finalement bouclé l’arrivée d’Alessandro Florenzi. Pourtant, auparavant, Leonardo avait tenté de boucler le retour de… Serge Aurier !

Au terme d’un mercato estival 2020 particulièrement agité puisqu’il avait notamment fait l’objet de certaines tensions en interne entre Leonardo et Thomas Tuchel, plusieurs renforts de qualité ont finalement été bouclés au PSG. Des éléments qui se sont rapidement intégrés et imposés comme des valeurs sûres du club de la capitale, comme notamment Moise Kean, Rafinha ou encore Alessandro Florenzi. Le latéral droit Italien, prêté avec option d’achat par l’AS Rome, a été attiré par Leonardo pour faire oublier Thomas Meunier. Mais initialement, le directeur sportif du PSG avait activé une autre piste plus inattendue…

Aurier a été contacté par Leonardo

Comme l’a annoncé Canal + mercredi soir en préambule du match entre le PSG et le RC Strasbourg (4-0), Leonardo avait tenté de faire revenir Serge Aurier au PSG lors du dernier mercato estival : « Aurier a failli revenir au PSG. Il y a eu un contact avec Leonardo à l’intersaison avant que le PSG prenne Florenzi », a d’ailleurs précisé Pierre Ménès, le consultant de la chaine cryptée. Après un passage entre 2014 et 2017 très remarqué, et pas forcément pour de bonnes raisons (NDLR : Il avait insulté Laurent Blanc, l’entraîneur de l’époque, et critiqué certains de ses coéquipiers dans un live Periscope en février 2016), Aurier aurait donc pu revenir au PSG à la place d’Alessandro Florenzi. Finalement, l’opération n’a donc pas été bouclée, mais ce n’est peut-être que partie remise…

« Je ne vais jamais refuser une proposition du PSG »