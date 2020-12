Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel avait déjà scellé son avenir à Paris !

Publié le 24 décembre 2020 à 14h15 par Th.B.

Avant qu’il ne soit licencié cette nuit comme le10sport.com vous l’a affirmé, Thomas Tuchel aurait déjà pris la décision en amont de ne pas prolonger son aventure au PSG.

Ce jeudi matin, le PSG aurait pris une grande décision en choisissant de licencier Thomas Tuchel. C’est du moins l’information que Sky Deutschland , Sport BILD et RMC Sport ont divulgué en fin de matinée avant que le10sport.com apporte quelques précisions sur ce choix des dirigeants du PSG. À 0h30 ce jeudi matin, Thomas Tuchel a été convoqué par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi pour prendre part à une réunion d’une importance capitale. Au sortir de cette entrevue, le sort de Tuchel en était jeté : il n’était alors plus l’entraîneur du PSG où son contrat courrait cependant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, toujours selon nos informations exclusives, l’entraîneur du PSG s’attendait à une telle éventualité.

Tuchel aurait dit à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger