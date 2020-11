Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia, Juninho... Daniel Riolo lâche une petite bombe !

Publié le 10 novembre 2020 à 22h10 par B.C.

Alors que Jean-Michel Aulas a laissé entendre que Rudi Garcia ne sera pas prolongé à l'issue de la saison, Daniel Riolo assure de son côté que Juninho travaille déjà sur la succession du coach lyonnais.