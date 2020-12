Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Kylian Mbappé ont déjà réagi pour Pochettino !

Publié le 24 décembre 2020 à 13h30 par Bernard Colas

Attendu sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, démis de ses fonctions mercredi soir, Mauricio Pochettino aurait déjà la cote au sein du vestiaire parisien, en particulier auprès des deux stars du club : Kylian Mbappé et Neymar.

C’est un véritable coup de tonnerre qui secoue le PSG en ce jour de réveillon de Noël ! Malgré la victoire du club face à Strasbourg ce mercredi soir, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions à six mois de la fin de son bail comme vous l’a confirmé le10sport.com. Les Qataris n’étaient pas satisfait des résultats, du jeu et de l’attitude de l’entraîneur parisien, qui ne pouvait pas compter sur le soutien de Leonardo avec lequel il entretient une relation compliquée. Une annonce qui n’a pas surpris l’Allemand, qui s’attendait à ce scénario depuis plusieurs mois et qui pourrait désormais rebondir à Manchester United, club avec lequel il échange depuis plusieurs semaines. Pour sa succession, l’état-major du PSG a déjà tout prévu puisque Mauricio Pochettino devrait prochainement signer un contrat de deux ans et demi selon nos informations exclusives. L’accord final a en effet été trouvé durant la nuit, permettant à l’Argentin de faire son grand retour au PSG après son passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. D’après les informations de RMC , Mauricio Pochettino rêvait de revenir dans la capitale afin d’y entraîner l’écurie parisienne, reste désormais à savoir ce qu’en pense le groupe.

Mbappé, Neymar et Icardi valident la piste Pochettino

En effet, si les relations entre Thomas Tuchel et ses dirigeants semblaient tendues, cela n’était pas forcément le cas avec les joueurs. Néanmoins, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé sur son compte Instagram que le futur ex-entraîneur du PSG avait perdu le soutien de ses stars au fil du temps, de quoi justifier également la décision des dirigeants. Ainsi, la nomination de Mauricio Pochettino devrait être bien accueilli par le vestiaire, et les deux grandes stars du club auraient d’ores et déjà validé cette piste selon les informations de Paris Fans . Le média parisien assure que Neymar et Kylian Mbappé aurait accueilli positivement cette décision actée par le Qatar, tandis que Mauro Icardi serait également ravi de voir son compatriote débarquer du côté du Parc des Princes.

