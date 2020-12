Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pour attirer Lionel Messi ?

Publié le 24 décembre 2020 à 13h05 par La rédaction

En se tournant vers Mauricio Pochettino, le PSG fait-il aussi un choix clé pour l’avenir et le dossier Messi ? Éléments de réponse.

Après avoir débarqué Thomas Tuchel, le PSG a choisi de se tourner vers Mauricio Pochettino. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’Argentin va signer un contrat de deux ans et demi avec Paris et s’installer sur le quatrième banc de sa carrière après l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham. Un choix qui pourrait compter dans l’avenir du club, et notamment en qui concerne un dossier clé de ces prochains mois : Lionel Messi.

Un entraîneur argentin, un hasard ?

Le PSG fait partie des clubs clairement positionnés sur Lionel Messi. Et l’un des rares à pouvoir se l’offrir. Pour cela, Paris va devoir s’organiser. Financièrement, tout d’abord. Si la priorité est donnée aux prolongations de Neymar et Mbappé, Paris devra être en capacité d’assumer le salaire XXL de la Pulga, qui sera libre et donc extrêmement gourmande. Mais pour convaincre Messi de signer, le nom du coach est essentiel. Mauricio Pochettino est-il un bon choix dans la perspective du dossier Messi ? La réponse est oui. D’abord parce qu’il est Argentin, comme Messi. Et aussi parce qu’il incarne la nouvelle génération d’entraîneurs capables de gagner, à l’instar de Klopp, Zidane ou encore Conte.



Le PSG aurait pu faire un choix bien plus fort en parvenant à faire venir Xavi sur son banc. L’ancien du Barça vient de terminer une superbe saison au Qatar, avec Al-Sadd. Très apprécié des Qataris et des grands décideurs de Doha, il aurait été un choix fort pour le dossier Messi. A l’inverse, opter pour l’option Allegri n’aurait sans doute pas permis à Paris de marquer des points dans la perspective d’une signature de l’Argentin du Barça.