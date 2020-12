Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a déjà une idée pour son prochain club !

Publié le 24 décembre 2020 à 12h00 par Th.B. mis à jour le 24 décembre 2020 à 12h02

Limogé du PSG d’après plusieurs médias bien que le club n’ait pas officialisé la chose, Thomas Tuchel aurait déjà une idée précise pour sa prochaine destination : l’Angleterre.

« Honnêtement, lors des six premiers mois, je me suis demandé : suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club ? (…) » . Pour Sport1 , un média allemand, Thomas Tuchel livrait cet étrange témoignage mercredi. Un discours qui n’a pas plu aux dirigeants du PSG qui n’auraient pas su que l’entraîneur allait parler Sport1 . De quoi inciter Tuchel à assurer que le média avait révélé ce passage de l’interview à son insu après la victoire du PSG face à Strasbourg mercredi soir. « J'ai fait une vidéo avec un journaliste qui disait vouloir faire un dossier sur les entraîneurs allemands. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a fait sans mon autorisation. Ce dont vous parlez, c'était une blague en allemand et ce n'est pas correct. On ne peut pas traduire ça mot pour mot en français ». Néanmoins, c’était trop tard, et ce jeudi 24 décembre marque la fin de l’aventure parisienne de Thomas Tuchel.

Viré, Thomas Tuchel songerait à la Premier League

Arrivé à l’été 2018 à la tête de l’effectif du PSG, Thomas Tuchel ne sera pas allé au bout de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines, voire mois, l’entraîneur du PSG semble avoir précipité son licenciement avec sa déclaration à Sport1 . Sky Deutschland puis Sport BILD ainsi que RMC Sport ont assuré à tour de rôle ce jeudi matin que le PSG avait pris la décision de licencier Thomas Tuchel. Mais que va-t-il advenir de son avenir ? L’entraîneur allemand passé par la Bundesliga à Mayence et au Borussia Dortmund aimerait connaître l’Angleterre. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 26 octobre dernier que Tuchel avait des touches en Angleterre. Selon Christian Falk, journaliste de Sport BILD , Thomas Tuchel apprécierait bel et bien l’idée de prendre les rênes d’une équipe de Premier League en mentionnant d’ailleurs sur son compte Twitter les clubs de Manchester United et d’Arsenal…