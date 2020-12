Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les trois raisons qui pourraient pousser Messi au départ !

Publié le 25 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Souhaitant quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté en Catalogne. Toutefois, en fin de contrat, l’Argentin pourrait bien faire ses valises à l’issue de la saison. Un scénario catastrophe bel et bien possible…

Pendant plusieurs années, le FC Barcelone a été porté par Lionel Messi. Alors qu’en Catalogne on savait que cela s’arrêterait tôt ou tard, on souhaitait repousser ce moment le plus tard possible. Or, le pire pourrait bien être imminent. Alors que beaucoup espéraient un jour voir l’Argentin sous un autre maillot que cela du Barça, cela pourrait prochainement arriver. En effet, entre Lionel Messi et son club de toujours, quelque chose semble s’être rompu au point d’ailleurs de pousser La Pulga à demander son départ l’été dernier. Toutefois, bien qu’il ait communiqué ses envies d’ailleurs à sa direction, le sextuple Ballon d’Or est resté à Barcelone. Une histoire qui pourrait toutefois se terminer l’été prochain.

Messi loin du Barça ?

Actuellement dans sa dernière année de contrat à Barcelone, Lionel Messi sera libre de négocier avec un club dès le 1er janvier en vu d’un transfert libre pour l’été prochain. En Catalogne, il va donc falloir s’activer pour tenter de prolonger l’Argentin si on veut le conserver. Une énorme mission qui sera confiée au prochain président, qui sera élu le 24 janvier prochain. Le successeur de Josep Maria Bartomeu connait donc déjà son premier dossier chaud à régler et l’heureux élu devra trouver les bons arguments et lui exposer un projet sportif en adéquation avec les attentes du joueur. Sans quoi, l’heure du départ devrait sonner. Mais d’autres points pourraient convaincre Lionel Messi d’aller voir ailleurs, notamment vers le PSG ou Manchester City. Dans ces clubs, l’Argentin pourrait notamment être tenté de retrouver Neymar, son grand ami, qui n’a d’ailleurs pas hésité à clamer son envie de reformer la paire, ou Pep Guardiola, un entraîneur avec qui il a tout gagné en Catalogne.