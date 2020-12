Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Memphis Depay, le gros coup inattendu de Leonardo ?

Publié le 25 décembre 2020 à 10h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Memphis Depay se dirige vers un départ de l’OL. Si le FC Barcelone apparaît favori pour l’accueillir, le PSG resterait en embuscade.

Proche d’un départ cet été, Memphis Depay est finalement resté à l’OL, comme l’avait annoncé Jean-Michel Aulas. Cependant, l’attaquant néerlandais n’a pas prolongé son bail pour autant, et sera donc libre à l’issue de la saison. Une situation qui n’a pas échappé à Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, qui désire mettre la main sur son ancien joueur en sélection. Le club culé aurait déjà trouvé un accord avec Memphis Depay lors du dernier mercato estival, sans pour autant parvenir à boucler le dossier en raison de ses problèmes financiers. Une nouvelle offensive dans les prochaines semaines n’est pas exclue, mais la concurrence est grande dans ce dossier et le PSG pourrait en profiter pour réaliser un grand coup.

Le PSG peut y croire pour Memphis Depay