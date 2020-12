Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Déjà une décision fracassante de Pochettino ?

Publié le 26 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

Pas encore nommé officiellement entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino se retrouve déjà lié au gros dossiers de Leonardo et du club de la capitale. Alors que l’un d’eux concerne le cas de Kylian Mbappé, l’Argentin pourrait bien prendre une décision incroyable.

Le nouvel homme fort du PSG sera donc Mauricio Pochettino. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’Argentin va s’engager pour 2 ans et demi et viendra remplacer Thomas Tuchel, qui s’est vu signifier son licenciement mercredi soir après la victoire de son équipe face à Strasbourg (4-0). A 6 mois de la fin de son contrat, l’Allemand a donc été remercié et c’est ainsi Pochettino qui va désormais avoir les rênes du club de la capitale. Et alors que l’entraîneur de 48 ans n’est pas encore officiellement arrivé sur le banc parisien, le mercato hivernal de Leonardo s’en retrouve déjà impacté. Avec la présence de Mauricio Pochettino sur le banc de touche, les arrivées de Dele Alli et Christian Eriksen, ses anciens joueurs à Tottenham, pourraient être facilitées. De même, en disgrâce avec Tuchel, Mauro Icardi verrait d’un bon oeil l’arrivée de son compatriote sur le banc, ayant ainsi décidé de rester au PSG, alors que les rumeurs d’un possible départ était de plus en plus nombreuses.

Lionel Messi grâce à Pochettino…

A plus long terme, la présence de Mauricio Pochettino au PSG pourrait également avoir d’autres grosses répercussions. Et pour beaucoup, cette connexion argentine pourrait faciliter l’arrivée de Lionel Messi. Déjà très attendu dans la capitale par Neymar, la star du FC Barcelone pourrait voir d’un bon oeil également le fait d’être entraîné par son compatriote. Ce vendredi, Le Parisien l’a d’ailleurs bien souligné. Messi et Pochettino partagent de nombreux points communs et depuis cet été, leur relation se serait renforcée. En effet, au moment de choisir le successeur de Quique Setien au Barça, La Pulga aurait fait le forcing pour la nomination de l’ancien entraîneur de Tottenham. Si Ronald Koeman a finalement été choisi, Lionel Messi souhaitait être entraîné par Mauricio Pochettino. Pourrait-il le faire au PSG ?

