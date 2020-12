Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Lionel Messi totalement débloquée par Pochettino ?

Publié le 25 décembre 2020 à 20h00 par A.D. mis à jour le 25 décembre 2020 à 20h16

Après le dernier match du PSG de l'année, Thomas Tuchel aurait été évincé par sa direction. Pour prendre la succession du coach allemand, les têtes pensantes parisiennes auraient choisi Mauricio Pochettino. Et le technicien argentin pourrait prendre un certain Lionel Messi dans ses valises pour rejoindre Paris.

Malgré le carton face à Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel ne sera pas sur le banc du PSG à la reprise au mois de janvier. Lors d'une réunion avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi organisée juste après la rencontre, le coach allemand a été démis de ses fonctions d'entraineur. Et son successeur sera Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les hautes sphères du PSG ont trouvé un terrain d'entente avec le coach argentin après leur meeting avec Thomas Tuchel. Un accord pour un contrat de deux ans et demie. Et grâce à l'arrivée de Mauricio Pochettino, le club parisien pourrait bien réussir un coup légendaire avec Lionel Messi.

Lionel Messi attiré par Pochettino au PSG ?