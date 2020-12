Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, MLS... L'énorme bombe de la presse espagnole sur l'avenir de Messi

Publié le 28 décembre 2020 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 28 décembre 2020 à 21h01

Alors que son avenir fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, Lionel Messi voudrait jouer à nouveau avec son ancien coéquipier du FC Barcelone, mais à l’Inter Miami.

« J'avais décidé de partir avant que Luis Suarez ne soit remercié, mais j'ai pensé que c'était fou ce qu'ils ont fait, la façon dont il est parti. Il est parti gratuitement, en payant son contrat, dans une équipe qui se bat pour la même chose que nous ». Lors d’un long entretien d’une heure avec La Sexta , Lionel Messi a vidé son sac dimanche soir en regrettant notamment la gestion du départ de son ami Luis Suarez à la fin du mois de septembre pour l’Atletico de Madrid. Séparé de l’attaquant uruguayen pour la première fois depuis l’été 2014, date de l’arrivée d ’El Pistolero au FC Barcelone, le capitaine du Barça pourrait à nouveau croiser la route de Luis Suarez, mais sur un tout autre continent.

« Messi et Suarez prévoient de jouer ensemble à l’Inter Miami »