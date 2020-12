Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Le rendez-vous est pris pour Lionel Messi !

Publié le 28 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de Manchester City prêts à sauter sur l’occasion avec Lionel Messi, le capitaine du FC Barcelone attendrait les élections présidentielles, et ce pour une raison précise.

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière. En juin prochain, son contrat arrivera à expiration avec le FC Barcelone, son club de toujours depuis qu’il est arrivé en Europe à l’âge de 13 ans. Le capitaine argentin du Barça pourrait donc quitter l’institution catalane l’été prochain si sa situation contractuelle restée inchangée d’ici-là. Selon certains médias et journalistes comme Guillem Balague notamment qui annonçait récemment lors de sa rubrique Ask Guillem sur YouTube que Lionel Messi se dirigeait pour le moment vers un départ et que seul un projet ambitieux présenté par le nouveau président du FC Barcelone lui ferait changer d’avis, tout porte à croire que Messi pourrait plier bagage. À ce jour, le PSG et Manchester City seraient les deux options les plus probables. The Athletic a dernièrement fait savoir que le club anglais prévoirait de discuter avec le clan Messi courant janvier pour préparer son arrivée pour l’été prochain lorsque selon ESPN , le PSG s’activerait également en coulisse pour parvenir à ses fins avec le sextuple Ballon d’or. Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé sur la question de son avenir et sur les intérêts des deux prétendants ?

Messi calme le jeu pour le PSG et Manchester City

À l’occasion d’une longue interview accordée à La Sexta dimanche soir, Lionel Messi a tenu à mettre les choses au clair. Alors que la BBC a assuré que des discussions avec Pep Guardiola ont eu lieu dans le cadre d’une éventuelle arrivée de l’Argentin dans le nord de l’Angleterre à Manchester City, le capitaine du FC Barcelone a remis les pendules à l’heure. « Je ne sais pas combien de temps a duré ma dernière conversation avec Pep Guardiola, mais nous parlons. Nous ne parlons pas de savoir si nous allons nous rencontrer à nouveau. Pour moi, Pep est le meilleur, il a quelque chose de spécial ». Un message clair adressé par Lionel Messi qui s’est également attardé sur les propos de Neymar. Pour ESPN Argentine , la star du PSG lançait un appel du pied à son ancien coéquipier au début du mois de décembre en assurant qu’ils doivent jouer ensemble la saison prochaine. Messi a fait passer le message suivant. « Il n'a pas dit « je veux rejouer avec Messi »? Il a dit « je voudrais rejouer avec Messi » ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone. On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez ». Lionel Messi n’a donc pas souhaité laisser d’indice clair concernant sa future destination s’il venait à quitter le FC Barcelone, cependant, il ne faudrait certainement pas écarter les deux cadors.

« Il veut entendre le nouveau projet, et prendra immédiatement sa décision après »