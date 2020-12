Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prêt à suivre Pochettino à Paris ? La réponse de Koeman !

Publié le 28 décembre 2020 à 14h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a été assailli de questions au sujet de Lionel Messi. L'entraîneur du FC Barcelone a notamment été interrogé sur l'influence de Mauricio Pochettino sur l'avenir de La Pulga.

Au lendemain de l'interview de Lionel Messi à La Sexta , l'Espagne ne parle que de ça. Il faut dire que le numéro 10 du FC Barcelone n'a écarté aucune option pour son avenir. Et alors que son contrat au Barça prend fin en juin prochain, un départ de La Pulga semble tout à fait envisageable. Ces derniers jours, la piste menant au PSG a même pris de l'ampleur. Et pour cause, alors que le club de la capitale a déjà de nombreux atouts dans son effectif pour attirer le sextuple Ballon d'Or avec Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, tous très proches de Lionel Messi, Mauricio Pochettino va remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien. Et l'arrivée du technicien argentin au PSG ne laisserait pas indifférent Lionel Messi.

«Messi va décider de son avenir sans dépendre d'un entraîneur»