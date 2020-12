Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare déjà du lourd pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

A peine démis de ses fonctions au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ne devrait pas perdre de temps pour rebondir. S'il avait tenu à souffler après ses expériences à Mayence et au Borussia Dortmund, le technicien allemand ne voudrait pas perdre de temps. Et la Premier League semble lui tendre les bras.

Deux ans et demi après son arrivée sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a donc été démis de ses fonctions. Si rien n'est officiel, les deux parties ont trouvé un accord pour une résiliation du contrat de l'Allemand qui s'achevait en juin prochain. Selon Fabrizio Romano, le PSG déboursera environ 6M€ en indemnités de licenciement. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est Mauricio Pochettino qui va lui succéder en paraphant un bail de deux ans et demi. Le technicien argentin était libre depuis son départ de Tottenham il y a un peu plus d'un an. De son côté, Thomas Tuchel n'a aucune intention d'attendre si longtemps avant de trouver un nouveau club. En effet, s'il avait décidé de se donner une année de transition après ses expériences à Mayence et au Borussia Dortmund, cette fois-ci, l'Allemand ne compte pas perdre de temps pour retrouver un banc. Et clairement, il ne devrait pas manquer d'opportunités.

Tuchel pourrait rapidement rebondir en Premier League