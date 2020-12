Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une mauvaise nouvelle pour le recrutement de Pochettino ?

Publié le 28 décembre 2020 à 12h45 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen serait partagé entre un retour à Londres du côté d'Arsenal et un départ au PSG pour y retrouver Mauricio Pochettino. Et pour le moment, l'international danois pencherait plutôt vers les Gunners.

Depuis son arrivée à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen est en grande difficulté. Très peu utilisé par Antonio Conte, l'international danois vivrait très mal son séjour à Milan et voudrait déjà migrer ailleurs. Encore et toujours sur les traces d'un milieu de terrain, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de Christian Eriksen au PSG. D'autant que Mauricio Pochettino, ancien coach du Danois du côté de Tottenham, a trouvé un accord avec le club parisien pour un contrat de deux ans et demi comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Arsenal aurait pris les devants pour Christian Eriksen