Mercato - PSG : Quelle sera la première recrue de Mauricio Pochettino ?

Publié le 27 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes, c’est avec un nouvel entraîneur sur le PSG va tenter de se renforcer. Mais selon vous, quelle sera la première recrue de Mauricio Pochettino ?

En froid avec Leonardo et sous le feu des critiques, Thomas Tuchel n’ira pas au bout de son bail avec le PSG. Comme vous l’a révélé le 10 Sport ce jeudi, c’est Mauricio Pochettino qui va prendre les rênes du club de la capitale, avec un contrat de deux ans et demi à la clé. C’est donc une nouvelle page de l’ère QSI qui va s’écrire au PSG après cette trêve hivernale, et Mauricio Pochettino aura l’occasion d’apporter sa touche au recrutement parisien. Malgré la crise du Covid-19, Leonardo travaille en effet depuis de nombreuses semaines sur ce dossier, et l’Argentin aurait déjà quelques idées pour sa nouvelle équipe.

Quel mercato pour Pochettino ?